通關｜料安心出行擴至全港食肆 黃傑龍：業界無意願可言

為了與內地通關，港府研究將「安心出行」程式擴大至B類食肆強制使用，近日甚至傳出會擴展至全港食肆。稻苗學會會長黃傑龍在電台表示，當局上周約見業界，席間有談及擴大使用「安心出行」，他估計有關措施可能擴至全部食肆，形容業界「無意願可言」，不過認為政府應與內地相討好通關條件，才一次過公布涉及的處所，又敦促政府多作好解說，令社會更容易接受。

料內地沒理由僅要求港B類餐廳用「安心」

黃傑龍說，上周五當局與業界會晤，席間有提及擴大「安心出行」使用問題，但僅作交流非公布。他指，本港已保持本地零確診多時，估計政府為通關收緊有關措施，他預料不止涉及B類餐廳，因為香港實質上已零確診，政府不是因為B類餐廳有防疫漏洞而收緊，又相信中國國家衛健委沒理由只要求香港B類餐廳用「安心出行」，便和香港通關，強調常理告訴他不會單只是這樣，惟他強調通關是「真的要做」。

他以近日街市強制使用「安心出行」為例，指當局可視此為實驗，社會上有反彈之餘，亦未見得可以通關。他提到，內地廣州的做法較本港還要寬鬆，當初港府限制餐廳營業時間，是為令更少人外出，但現時政府甚至派發消費券刺激消費，反問「點解仲要壓抑消費去防疫？」

此外，食物及衞生局長陳肇始接受傳媒專訪時提到，食環署已與食肆商討，要求全港食肆強制食客使用「安心出行」，認為「初步覺得可行」，將盡快公布新安排。

相關新聞：