通關｜斥外防輸入看不見成效 梁子超：健康碼非萬能

本港正與內地商討通關事宜，惟接二連三出現走漏個案，最近更出現源頭不明確診。呼吸系統專科醫生梁子超表示，港府聲稱嚴守外防輸入把關，卻接連有走漏的情況，他批評完全看不見成效。他又指，與內地通關實施「健康碼」只是補救措施，強調並非萬能，「唔係嘅話內地、澳門就唔會一直都有爆發啦」。

梁子超於港台節目稱，早前感染源頭不明的機場貨運工(#12258)，檢測出陽性至今已近兩個星期，相信沒有出現社區傳播，但過去兩周內出現三宗社區發現的陽性個案，情況令人憂慮。他提到，上周六(16日)確診的俄國副領事病毒量高，相信為剛發病，但若病毒流出將會構成風險，而早前圍封強檢需要沒有找到確診者，但不能排除有假陰性的情況，因此仍有待觀察個案有否造成社區感染。

梁子超批評，本港外防輸入看不見成效，而就確診俄國副領事獲豁免檢疫並在家接受醫學監察，梁認為做法只是外交禮儀需要，並非工務需要，質疑凌駕保障市民安全的責任。

健康碼僅屬事後補救

對於健康碼安排，梁子超提醒只屬事後補救措施，並非萬能的安排，「要用嘅時候即係已經輸出咗(至社區)」，並質疑內地、澳門一直有出現爆發，反映健康碼不能完全減低爆發風險。他重申，健康碼主要用予通關需要，協助追蹤確診，不能將其重要性看得太高。

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