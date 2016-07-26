通關｜斥港府對內地取態模稜兩可 鍾國斌：咁開國際關先得唔得？

港府近日與內地商討通關安排，惟至今未曾透露中央提出的確實防疫要求。代表商界的自由黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌批評，港府遲遲未決定與內地通關方案，取態模稜兩可，令市民和業界只能「望天打掛」，有市民更覺得政府「真係好廢」，認為與其猶豫不決，倒不如先與國際通關，「起碼開道門先」。

鍾國斌於港台節目怒轟，港府在考慮與內地通關的條件遲遲未拍板，數日前創科局長薛永恒才稱仍在考慮「健康碼」三個方案，鍾質疑「咁即係點先？係一定二定三？」他說，即使政府需要全數跟足內地要求，有商務或探親需要的市民都會接受，促政府盡快落實，否則「永遠唔使通關啦」。

鍾國斌：我哋都「talking to wall」

被問到有外國商會質疑，曾向港府商討開關卻猶如「talking to wall(對牆說話)」，鍾國斌稱議員經常都與官員商議，感覺都像「對住幅牆」。他建議，若達不成內地要求、通關無期，「咁開國際關先得唔得」，起碼能讓市民重過正常生活。

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