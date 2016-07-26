通關｜林正財料本港最快明年中向其他國家開放

港府與內地商討通關的工作進行得如火如荼，消息指有望下月初可試行「小通關」。行政會議成員林正財接受《彭博》訪問時透露，本港最快明年中重新向其他國家開放，期間須達成與內地免檢疫通關及推高新冠疫苗接種率。

林正財預料，本港需要多半年時間才達致足夠的接種率，尤其在長者群組，但沒解釋何謂足夠(adequate)。他期望，屆時已與內地恢復通關，並具有利的條件開放予其他地方。

林鄭稱與內地商議進度良好

特首林鄭月娥今日出席行會前提到，本港與內地通關的商議進度良好，沒有受內地近日的疫情影響。至於有消息指，內地要求本港只要有一宗本地個案便需要煞停通關，林鄭月娥稱留意到專家建議，有必要定義出現哪類個案才觸發「熔斷機制」，政府正就有關問題作出研究，並期望兩地盡快進行第二次專家對接會議。

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