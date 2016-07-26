通關｜林鄭月娥指不能完全達成內地要求 新個案不影響商討

本港上周五(8日)新增一宗本地源頭未明新型肺炎確診，機場超級一號貨站48歲男服務員(#12258)在定期檢測中驗出呈陽性及帶L452R變異病毒株，令連續51日「零本地確診」紀錄斷纜。特首林鄭月娥今日(10日)表示，中央至今並無因為這宗個案而推遲兩地專家就通關事宜的商討，未來兩日會就內地專家早前的意見作出反映，但承認因兩地制度不盡相同，無法百分之百達到內地的要求，包括很難仿傚內地因一宗本地個案，而把整個區域封閉並派員供應食物。

機場貨站工染疫400人檢疫

林鄭月娥在一個電視節目表示，近日的本地個案有400多人要到竹篙灣檢疫中心隔離， 反映追蹤非常嚴謹，期望得到中央諒解。她又說，即使本港多個月「零確診」， 在航空方面仍有機會走漏一、兩宗個案，政府在參考中央提供的意見後，正研究加密高風險人士的強制檢測密度、縮短「7日一檢」的安排，避免疫情走入社區，但需先探討影響人數、檢測能力和其他檢測安排等。

「通關碼」須用家自願交資料

日後與內地通關時，擬入境內地免檢疫的人士需要持有「通關碼」。林鄭月娥指，港府無能力透過通關用的「健康碼」去自動追蹤用戶，系統亦毋須記名，因此只能靠要求免檢疫通關的人士自願申報行程、地址和姓名等資料，港府會在資訊科技上配合，又相信市民未必會接受全民使用健康碼。

不過， 林鄭月娥強調最終仍要商討通關的「熔斷機制」，促市民要同意一有個案就中斷通關，認為最好有具體的「熔斷」指標，讓市民有心理準備， 「具體到1個、2個、3個個案，還是7日1個個案、3個個案，真的要商討。」