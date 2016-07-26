通關｜林鄭稱初期設配額 研擴大「安心出行」使用範圍

港府近期密鑼緊鼓籌備與內地通關的工作，特首林鄭月娥接受報章專訪時提到，通關首階段會設配額，並在廣東省先行，但就先於哪個城市或口岸通關則未有定案，並重申目前仍未有通關時間表。她亦提到，通關者必須上載「安心出行」紀錄行蹤，但強調屬自願性質。另外，港府亦正研究擴大「安心出行」的使用範圍，至其他非政府處所。

林鄭月娥提到，初期會按不同群組的需要訂立優先次序，例如先讓恩恤和商務需要，包括探望長者、奔喪、要到內地簽約、來港上市等的人士。至於跨境學童，她指由於涉及人數眾多，不會是首批獲通關人士。

通關須上載「安心出行」紀錄

至於通關的條件，林鄭月娥透露相關人士將會包括打齊兩針、持48或72小時內的陰性檢測證明，以及須上載「安心出行」紀錄，並須接受內地的「健康碼」，不排除需要讓內地監察行蹤。但她重申，上述條件屬於「自願」，如毋須前往內地便毋需配合。不過她提到，政府正研究擴大「安心出行」的使用範圍，強調若本港使用規模小，便無法達致通關，並期望市民諒解，「正如土地發展，某程度都是少數服從多數」。

廠商會冀明年1月通關

對於林鄭月娥早前透露期望明年2月有規模通關，廠商會會長史立德今日(8日)在港台節目稱，期望可提早至明年1月通關，以便於農曆新年前處理業務，例如出糧、趕貨等。有指初期通關配額每周只有1,000人，史立德認為配額太少，建議每日最少1,000至2,000人。

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