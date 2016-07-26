通關｜林鄭：通關未受內地疫情影響 自己後日將打第三針

本港正研究與內地免檢疫通關，惟近日內地新冠疫情反彈，惹來能夠如期通關的關注。特首林鄭月娥在行會前被問到通關問題時，她表示，與內地商討通關安排進展良好，未有受到目前內地疫情影響。她形容恢復免檢疫、有序進入內地是香港的頭等大事，希望盡快與內地相關部委進行第二次對接會議，又說自己後日將會接種第三劑新冠疫苗。

正與內地商討制訂「熔斷機制」 盼勿太嚴

對於消息指內地提出的「熔斷」門檻較嚴謹，如本港有一宗本地確診便要暫停通關，當中如何釐定「熔斷機制」，林鄭月娥稱，從香港角度當然希望不要太嚴格，但內地為免通關帶來傳播風險，當然會嚴謹，所以需要討論。林鄭月娥指，除了個案數字，也留意到專家提到定義問題，即哪類個案才觸發「熔斷機制」，正就相關問題商討。

無回應會否轉打復必泰

至於疫苗接種，林鄭月娥指，本港「清零」的狀態得來不易，希望社會合力提升疫苗接種率，創造有利通關的條件，惟截至昨晚，本港合資格市民接種第一劑疫苗的比例仍不足7成，其他地方例如新加坡已採取較寬鬆的防疫措施，但當地接種率已達到八成半，接種第三劑疫苗的比例亦達至一成多。她透露，自己後天將會接種第三劑疫苗，並呼籲市民盡快預約打針，不過被追問會否轉打復必泰時，她離開時未有回應。

政府本周四將會為特定群組接種第三劑疫苗，林鄭月娥早前接受傳媒訪問時曾表示，第三針疫苗會繼續打內地的科興，並說「抗體並非愈高愈巴閉」。

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