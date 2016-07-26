通關｜梁子超：提防復陽及高曝露群組「假訊號」 避免無辜觸發熔斷

消息指，粵港兩地有望於12月初「小通關」，料初期每周設1,000配額，但若只出現一宗本地個案便會觸發熔斷機制，通關須即時暫停。呼吸系統專科醫生梁子超提醒，當局需要注意兩類「假訊號」，包括「復陽」及高曝露群組確診，未必會構成社區傳播的風險，認為當局須觀察個案有否出現傳播，避免無辜煞停通關。

梁子超於港台節目提到，當局須檢視如何處理「復陽」及高曝露群組確診，其中內地視「復陽」個案為無病徵感染，未必會當成確診個案，但現時本港做法會視為確診處理。

機場員工確診不應即當本地感染

至於高曝露群組例如機場員工，梁子超說由於本港已要求他們加密檢測，難免會檢出個案，但他們較低機會將病毒散播至社區，認為若個案的第一、二層密切接觸者有否受感染，才應當成確診。梁建議，在未能確認有構成傳播前，不應輕易將個案劃分成本地源頭不明個案，可先列為與輸入個案相關，避免觸發與內地通關的熔斷機制。

熔斷後應相隔多久才重新通關？梁子超認為，內地做法為14天內採取封區、全民檢測等嚴密措施，但在港不可行，因此建議港府期間留意高風險人士有否染疫，如14天沒有初現個案便可恢復。

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