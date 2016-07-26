通關｜機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」 分隔中外抵港旅客助通關

港府正積極爭取與內地通關，早前有指香港國際機場擬分隔來自內地及外地抵港旅客的消息終得到證實。機管局下周一起將於機場劃分兩個「綠區」及「橙區」區域，以分隔管理不同地區抵港的旅客，其中「橙區」只處理所有非往來中國內地航班，有關旅客只可於劃分的區域範圍內活動或登機，期間不能前往另一區域。

「綠區」限內地客 其餘航班用「橙區」

據了解，下周一起機場大堂包括海天碼頭在內的所有登記櫃枱，將會納入「綠區」，而禁區內1號至24號的閘口，將會處理所有往來中國內地航班，同樣亦屬「綠區」；至於「橙區」則涉禁區內25號至71號閘口，用於處理所有非往來中國內地航班。當中「綠區」和「橙區」在檢測採樣及入境過程完全分隔。

有關「綠區」和「橙區」的旅客只能在劃分的區域範圍內活動或登機，期間不能前往另一區域；而前往中國內地航班的旅客，將會在「綠區」範圍內登機，前往非內地航班的旅客，可從「綠區」進入「橙區」登機。

至於轉機旅客，由國內轉機到國際航班，只可由「Transit Point (E1)」 前往離港層；由非中國航班轉機到其他非中國航班，只可由「Transit Point (W1) 」前往離港層。而機場員工只可在劃分的區域範圍內工作，期間不能前往另一區域。

早前《南華早報》引述消息，指機場擬分隔來自中國內地及海外的抵港旅客，以作優先與內地通關。

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