通關｜機場擬分隔管理中外抵港旅客 料下周敲定方案

港府積極爭取與內地通關，並以落實採取一系列措施，包括取消大部分豁免檢疫安排等。有報道指，香港國際機場擬將分隔來自中國內地及外地的抵港旅客，並要求航空公司將處理內地及海外航班的機組人員分開工作，並預計下周三(3日)將敲定最終方案。食物及衞生局回覆時確認，政府正根據相關風險評估檢視旅客抵港及離港的安排，包括可能進一步分隔來往不同相關風險地區的旅客。

抵港閘口、採樣及入境完全分隔

《南華早報》引述消息指，機場擬分隔來自中國內地及海外的抵港旅客，以作優先與內地通關。報道指，在內地抵港的航班會使用1至24號閘口，旅客與機組人員會先經機場抵港檢測，確認對病毒呈陰性後，會經接駁巴士送往客運大樓辦理入境手續等。

至於海外抵港航班則會使用25至71號閘口，旅客與機組人員需要前往另一個採樣中心接受抵港檢測，其後乘搭機場捷運系統到客運大樓辦理入境手續等，再前往檢疫酒店，過程將與內地抵港客完全分隔。

另外，當局擬同在離港禁區作分隔，劃分內地航班及其他航班的區域，若旅客踏足其他航班區域，便不能返回內地航班區域。

食衞局：正檢視旅客抵港及離港安排

食衞局回覆時指，政府正根據相關風險評估檢視旅客抵港及離港的安排，以加強機場的感染控制措施，包括可能進一步分隔來往不同相關風險地區的旅客。當局指，事實上在過去一段時間已在機場實施措施以減低輸入個案的風險，例如透過指定抵港通道及「檢測待行」安排分隔從內地和海外抵港的旅客，而抵港和轉機旅客亦分隔處理。

機管局則指，局方一直與政府保持緊密溝通，並不時按政府最新指引審視機場的防疫措施，及配合政府於機場實施的檢疫安排。本報亦已向運輸及房屋局查詢。

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