通關｜港府與內地專家視像交流 恢復通關工作有序進行

港府正繼續爭取與內地通關，並在9月26日兩地首次舉行「內地與香港疫情防控工作對接會議」後，向內地提交回饋意見和資料。特區政府發言人今日(4日)公布，港府前日(2日)與內地相關部門專家舉行視像交流會議，就有關資料作進一步討論及說明，形容今次交流具建設性，正朝着通關目的而行，並對推進舉行第二次兩地「對接會議」有正面作用。

港府將續加強各項防疫措施

港府強調，未來會繼續以零確診為目標，堅守「外防輸入、內防反彈」的防控策略，進一步加強防疫抗疫措施，以創造有利條件，力爭盡快逐步有序恢復和內地通關。同時，港府會根據聯防聯控原則，繼續加強和落實各項防疫抗疫措施，確保通關不會為內地疫情防控帶來額外風險。

港澳辦：兩地取得很多共識

港澳辦就提到，中央部門高度重視在疫情常態化防控下，恢復本港與內地通關的問題，並一直有跟特區政府保持密切溝通，推動兩地防控措施有效銜接。港澳辦又指，本港和內地的防疫專家近日已再舉行會議，共同研判兩地疫情，雙方深入討論預防跨境傳播等一系列具體問題後，取得很多共識，形容雙方正「相向而行」、有序推進恢復通關工作。

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