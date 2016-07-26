通關｜田北辰據報稱月底前所有食肆須用「安心」 或除夕通關

特首林鄭月娥今日表示，期望明年2月可以恢復與內地有規模的通關。早前曾表示最早月中強制B類食肆食客須用「安心出行」的田北辰，今日再向傳媒透露，內地最關注「無口罩」場地，因此政府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤，不會再分為A、B、C、D類食肆，並預計新措施會於本月底推行，由於港人北上前需要先紀錄自己的行蹤達14日至21日，他推算最快12月底才能正式局部通關，有可能後本年最後一日除夕，又說「迎接2022年囉！」

稱措施只針對食肆

田北辰又向《香港01》表示，內地專家有機會在本月內到訪香港，考察本港防疫安排。至於商場、領展旗下街市等地點需否強制使用「安心出行」時，田北辰指，內地最關注「無口罩」場地，故措施是針對食肆。

他又認為，以往港人不信任政府，而且並非所有人都有智能手機，但由本月1日起政府場地要求使用「安心出行」，不少人已經湧去購買電話，形容「打咗頭陣」，相信現時即使要求所有食肆強制使用「安心出行」，推行時亦會較為順利。

陸港何時通關近日引起關注，田北辰早前稱最早月中強制B類食肆食客須用「安心出行」，以助與內地通關，同時亦有報道引述消息，指兩地年底有機會先試行局部通關，除每周有1,000個名額供商界申請外，港人亦有望以探親、恩恤、奔喪等理由免檢疫到訪內地。

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