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通關｜譚耀宗被拒參與人大會議　田北辰料中央表態不滿港防疫
9 小時前
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通關新冠肺炎新型肺炎譚耀宗田北辰全國人大常委會健康碼安心出行
通關｜譚耀宗被拒參與人大會議　田北辰料中央表態不滿港防疫
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港府早前與內地專家組商討通關事宜。(資料圖片)

全國人大常委會本月底將於北京舉行會議，全國人大常委譚耀宗上周接獲內地通知，由於本港近期出現一宗源頭不明個案，因此拒絕他出席會議。譚耀宗對決定表示理解，認為內地對個案追蹤工作嚴謹，並預料設有追蹤功能的健康碼為中港通關的重點。全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰則認為，今次是中央表態不滿本港防疫措施，質疑港府外防輸入方面有不少漏洞，尤其是對影星、領事的豁免檢疫權，令內地無法安心。

譚耀宗於港台節目稱，對上一次、8月前往北京開會時，內地部門已建議他不要前往，但當時議程涉及本港議題，因此最終獲批准前往。他指，內地對防控工作非常嚴謹，一旦出現個案便要圍封14天，而且還推出「行程卡」追蹤市民行蹤，因此認為設有追蹤功能的健康碼屬於中港通關的重點，反問「內地都行緊，香港點解唔可以呢？」

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譚耀宗被拒參與人大會議。(資料圖片)

田北辰：內地不滿港府「講極唔聽」

田北辰於相同節目反駁，不認同健康碼是通關重點，「(中央)明知呢樣野香港永遠都做唔到」，相信內地最憂慮本港外防輸入的漏洞，並預計拒絕譚耀宗參加會議是表態不滿港府「講極都唔聽」，包括豁免檢疫機制、檢疫酒店把關安排等，「達唔到佢(內地)標準，豁免又多過佢」。

田北辰批評，港府從來沒有提供獲豁免的領事名單，又質疑領事「連手環都唔肯戴」，並提到上周一名領事確診導致整幢大廈需要檢測，做法非常擾民，促請當局收緊豁免檢疫名單。至於健康碼安排，他建議有需要前往內地者才實名安裝追蹤版安心出行，一旦確診便將數據轉交相關部門。他相信，有關做法不會遇到太大阻力，認為願意前往內地的港人都不會刻意隱瞞行蹤。

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田北辰促請當局收緊豁免檢疫名單。(資料圖片)

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通關｜健康碼研市民自願報行蹤　港府已向內地提方案

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/通關｜譚耀宗被拒參與人大會議　田北辰料中央表態不滿港防疫-289017
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