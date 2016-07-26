通關｜譚耀宗被拒參與人大會議 田北辰料中央表態不滿港防疫

全國人大常委會本月底將於北京舉行會議，全國人大常委譚耀宗上周接獲內地通知，由於本港近期出現一宗源頭不明個案，因此拒絕他出席會議。譚耀宗對決定表示理解，認為內地對個案追蹤工作嚴謹，並預料設有追蹤功能的健康碼為中港通關的重點。全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰則認為，今次是中央表態不滿本港防疫措施，質疑港府外防輸入方面有不少漏洞，尤其是對影星、領事的豁免檢疫權，令內地無法安心。

譚耀宗於港台節目稱，對上一次、8月前往北京開會時，內地部門已建議他不要前往，但當時議程涉及本港議題，因此最終獲批准前往。他指，內地對防控工作非常嚴謹，一旦出現個案便要圍封14天，而且還推出「行程卡」追蹤市民行蹤，因此認為設有追蹤功能的健康碼屬於中港通關的重點，反問「內地都行緊，香港點解唔可以呢？」

田北辰：內地不滿港府「講極唔聽」

田北辰於相同節目反駁，不認同健康碼是通關重點，「(中央)明知呢樣野香港永遠都做唔到」，相信內地最憂慮本港外防輸入的漏洞，並預計拒絕譚耀宗參加會議是表態不滿港府「講極都唔聽」，包括豁免檢疫機制、檢疫酒店把關安排等，「達唔到佢(內地)標準，豁免又多過佢」。

田北辰批評，港府從來沒有提供獲豁免的領事名單，又質疑領事「連手環都唔肯戴」，並提到上周一名領事確診導致整幢大廈需要檢測，做法非常擾民，促請當局收緊豁免檢疫名單。至於健康碼安排，他建議有需要前往內地者才實名安裝追蹤版安心出行，一旦確診便將數據轉交相關部門。他相信，有關做法不會遇到太大阻力，認為願意前往內地的港人都不會刻意隱瞞行蹤。

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