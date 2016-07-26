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通關｜陳肇始確認正研機場分隔中外航班　何栢良：一早應該做
57 分前
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通關食物及衞生局陳肇始何栢良機管局第三針
通關｜陳肇始確認正研機場分隔中外航班　何栢良：一早應該做
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政府正研究在機場分隔中外航班。(資料圖片)

昨日有報道指，當局正研究在機場分隔中國內地及外地的抵港旅客，食物及衞生局長陳肇始今日(4日)於港台節目確認有關消息，並重申機場屬於高風險地區，局方一直有研究如何採取有效分隔措施，包括分開轉機客等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目表示，認為有關分隔高低風險旅客「一早應該做」，並提到內地已採取有關措施很長時間，能減少交叉感染。他認為，若機場分隔內地及海外旅客，會令內地更放心與港通關。

機管局將實施第三針安排

機管局昨晚指，已按照衞生署的要求及建議實行其他防疫措施，包括為旅客及機場員工劃分獨立用餐區、規定本地機場地勤人員須避免與機組人員及旅客接觸，以及要求員工按照衞生署建議佩戴適當保護裝備。

機管局指，90%機場員工已接種疫苗，亦已要求局方所屬員工須接種疫苗，而局方及機場保安有限公司均有約97%員工已接種疫苗。機管局指，會繼續與所有機場營運公司合作，以實施第三劑疫苗接種的安排。

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食物及衞生局長陳肇始。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/通關｜陳肇始確認正研機場分隔中外航班　何栢良：一早應該做-291572
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