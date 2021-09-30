通關｜內地專家盼港收緊防疫措施 許樹昌料跟隨後能免檢疫往返

特區政府上月26日派出官員和防疫專家等，到深圳參與「內地與香港疫情防控工作對接會議」，雙方會上就兩地「通關」事宜展開討論。有份出席會議的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今日(3日)透露內地希望本港的防疫措施，能盡量貼近當地的標準，包括應收緊本港豁免檢疫的安排，涉及機組人員、海員和外交人員等群組，又建議在機場、檢疫酒店或醫院工作等高風險接觸人士，需要加密強制檢測的次數。

內地盼收緊免檢疫及出院標準

今年8月6日衞生防護中心更新確診者出院條件，列明在臨床狀況好轉的前提下，兩次相隔最少24小時的檢測結果呈陰性，或在病發逾10日後連續3次樣本CT值逾33，或取得陽性抗體及CT值超過33，就可出院。許樹昌在一個電視節目表示，國家衞健委專家指本港病人出院標準太寬鬆、做法未獲世界衞生組織支持，要求本港安排病人出院後額外進行14日醫學監察及接受多次檢測。他認為，患者出院後14日內可先到竹篙灣檢疫中心等中轉地方隔離，之後才重回社區，提高安全系數和避免有個案復陽。

許樹昌稱創科局正研究「通關碼」

許樹昌又說，國家衞健委強調需以持續「零確診」為原則，估計內地專家稍後或來港視察。他以澳門為例，內地和澳門由首次討論至全面「通關」，需時4至5個月，料本港在跟隨內地建議的防疫措施後的4至5個月亦能「通關」。

此外，許樹昌並透露創新及科技局正研發「過關碼」系統，要求市民在系統中提供核酸陰性報告、疫苗接種記錄、確認不屬於緊密接觸者及沒有到過高危地區，以及入境內地前3星期去過的地點等，而系統中登記的電話號碼亦須實名制。他預料，「過關碼」將成為其中一項「通關」條件。

薛永恒：正全面檢視「香港健康碼」

創新及科技局長薛永恒被問到「通關碼」時，僅指政府會檢視抗疫工作，包括全面檢視「香港健康碼」系統，又沒有正面回應系統會否設有追蹤功能等。他並稱，本港已一個多月沒有本地確診個案，是時候準備與粵澳重新「通關」，當局會不斷探索新科技協助抗疫。

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