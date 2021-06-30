造假逾30年｜三菱電機社長引咎辭職

日本三菱電機社長杉山武史為30多年造假宣布引咎辭職。

《日經新聞》報道，三菱電機在6月29、30日連續兩天爆出偽造檢驗數據的醜聞，第一天是鐵道列車空調設備，第二天則是鐵道車輛煞車用空氣壓縮機的檢驗造假。

杉山武史於2日宣布為30多年來偽造列車空調和空氣壓縮機的檢測數據系統造假，承擔責任及道歉，並承諾在幫助協調公司對有關問題作出回應後，最早將在本月任命接任人。

杉山武史表示，三菱電機管理層在股東大會前兩周，就知道空調數據問題，在股東大會前一日得悉空壓機造假，但選擇到6月30日才公布。

三菱電機表示，偽造檢測數據涉及的設備，不存在安全風險，雖然違反了與客戶的合同，但未有違反任何法律。公司表示，將在9月發布一份完整的報告，以及解決問題的措施。

三菱過去偽造檢測數據，曾向80家鐵路公司供應逾8.4萬台空調機組，並向20家公司，其中多數是國內公司提供了1,500台用於列車制動器和車門的壓縮機，包括日本高速子彈頭列車。