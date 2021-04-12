連停三年｜豁免羣組聚集申請被拒 毅行者今年或改活動模式

「樂施毅行者」過去兩年分別因反修例運動及疫情影響停辦，原定11月19至21日復辦，樂施會昨指，接獲政府通知，指活動存有潛在傳播疫情風險，故「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准。該會對此感到極為失望和無奈；已繳交樂施毅行者2021報名費、登記費及捐款的隊伍，可選擇退回相關費用。



樂施會表示，過去數月一直應當局要求和反饋，先後多次更新活動申請書中的防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、不建議安排支援隊伍、於檢查站提供更多獨立包裝食品、參加者須接種兩劑新冠疫苗及提交活動前48小時陰性檢測報告等，期間未曾收過明確的反對通知，至前日接到接獲政府書面通知，指毅行者活動位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸機會，加上當中涉及4,600名參加者及工作人員，並連續3日橫跨數個區域進行，認為當中仍存有潛在傳播疫情風險，「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准。

毅行者遠足籌款活動，參賽者須由西貢北潭涌出發，48小時內橫越100公里的麥理浩徑，以元朗大棠渡假村終點。該會指，正積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門之許可證審批，希望參加者以另一種形式在麥理浩徑上相見。

連停三年｜豁免羣組聚集申請被拒 毅行者今年或改活動模式