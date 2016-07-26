連升5月 5月樓價僅低歷史高位0.8% 分析料7月勢破頂

樓價升至23個月高位！差餉物業估價署公布，5月私人住宅售價指數升0.64%、至393.7，連升5月，是2019年6月以來最高，按年升幅則收窄至1.97%。今年首5個月樓價累計升幅3.63%，樓價距離2019年5月創下的高位(396.9點)只差0.81%。有分析指，樓價或在本月創下新歷史高位。



按單位面積劃分，中小型單位售價錄全線上升，其中430方呎以下A類單位率先破頂，報439.9點，按月升1.08%，較19年的歷史高位多0.2點。但上月升幅最大的為753至1,075平方呎的C類單位，報346點，升1.1%；其次為1,076至1,721方呎D類單位最新報331.4點，按升約0.94%；而431至752平方呎的B類單位，報377.7點，升0.43%。

至於1,722方呎或以上E類單位則錄323.6點，按月跌0.73%，惟今年累積升幅高達3.16%。

5月的租金指數則報約177.9點，按月升約0.28%，已連升3個月，較上月漲幅有所收窄，而按年則升0.16%，今年累計升0.73%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港今年住宅物業市場表現強勁，接連兩個鐵路新盤開售，銷情理想，帶動二手成交價量齊升，加上本港6月份新冠疫情受控，經濟正穩步復甦，令置業信心進一步增強，相信樓價於7月內可破歷史高位。