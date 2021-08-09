連場暴雨｜打鼓嶺嚴重水浸 大批豬隻疑被浸死

本港近日連場暴雨。有網民昨晚在Facebook群組「北區之友」發文指，上周晚上的雷雨令打鼓嶺農場嚴重水浸，水深及胸，場主連夜離開至安全地方，顧不及豬隻傷亡，損失慘重。該網民擔心，昨晚再有雷雨，若出現水浸漏電，場主一家及大批豬隻的生命將受到威脅。從多張照片可見，相關豬場大水浸，水深淹過豬隻大半身體，亦有豬仔伏在其他豬隻的身上。另有數頭豬側躺地上，身體呈紫色，疑已失去知覺。

鄉事會上周已反映實情及要求跟進處理

北區議會主席羅庭德轉發相關帖文，指近日連場大雨，北區打鼓嶺恐龍坑、文錦渡路一帶水浸嚴重，有豬場損失慘重，大批豬隻因為水浸而死亡。他又指，各項政府工程及部份私人非法工程，地區疏導雨水建設落後，並指跟打鼓嶺鄉事會了解過，鄉事會上周已向相關部門反映實情及要求跟進處理，希望未來各個政府部門通力合作，全面檢視雨水渠建設及巡查影響排洪的私人非法工程，保障居民生命財產安全。