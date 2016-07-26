連日大雨 昨掛3號波 查帕卡路徑強度存變數

熱帶風暴「查帕卡」逼近廣東沿岸，香港天文台昨午4時10分發出3號風球，天氣明顯更壞，不時下著狂風驟雨，而「查帕卡」受位於台灣以東熱帶氣旋「煙花」影響，至於香港會否掛更高風球，天文台指，「查帕卡」的路徑及強度變化仍有變數。

查帕卡或登陸珠海至茂名一帶

「查帕卡」持續增強對內地影響較大，中央氣象台昨晚6時發布颱風黃色預警，預計其中心將回旋或緩慢移動，今午在廣東珠海至茂名一帶登陸，但亦有可能繼續在廣東中西部近海海面徘徊，然後逐漸往東北方向移動。至於昨晚仍集結於日本沖繩東南外海的強烈熱帶風暴「煙花」亦持續增強，並朝台灣東北部移動，預計最快明日開始影響台灣，北部及東北部有雨。

香港天文台指，「查帕卡」會在今日靠近珠江口以西一帶，為該區帶來狂風驟雨及雷暴，預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來驟雨。天文台預測，「煙花」會在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，大致移向內地東南沿岸。屆時「查帕卡」與「煙花」的距離拉近，或有機會形成「藤原效應」、即是兩個熱帶氣旋彼此影響對方的移動方向及速度，可能出現打圈或合併等的現象。

中國天氣網氣象分析師王天奇表示，颱風移動路徑一般受副熱帶高氣壓、附近熱帶氣旋等影響，而作為「主要引導系統」的副熱帶高氣壓最近北移，距「查帕卡」較遠，次要的引導氣流亦較弱，導致查帕卡成為「沒人管的孩子」，移動路徑較難預測。王又指出，查帕卡後期可能與煙花產生雙颱效應，而不論查帕卡會否登陸，都會為廣東沿岸帶來明顯風雨。廣東省氣象局已於昨早提升重大氣象災害(颱風)應急響應至3級。