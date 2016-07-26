連番質疑 促記協公開會員名單財務狀況 鄧炳強否認施壓 「講心底話啫」

保安局長鄧炳強早前接受傳媒訪問時連番批評記協，包括質疑其滲透校園，以及其專業性等。鄧炳強昨強調，有關言論只是「質疑」，否認對記協施壓，又建議記協公布會員名單釋除疑慮。記協認為有關建議邏輯混亂，令人百思不得其解，表示不會在未經當事人同意下，披露會員個人資料。



鄧炳強昨在立法會主動回應，指對記協的質疑並非源自他個人，社會亦有相關質疑，包括記協是否政治中立、有無政治傾向。他建議記協應公開財務狀況以及會員名單，包括有否接受外國政治團體的捐款、會員來自甚麼傳媒機構及學校等，「考慮把你會員的名單，當然撇除個人資料啦，我們不應該看他人個人資料，究竟你的會員來自什麽媒體等資料開誠布公，相信社會會還你清白。」被問及在沒有實質證據下批評記協會否造成不公，鄧炳強回應稱「作為專業團體連別人問問題受質疑的氣量都沒有，我感到失望，我只是說出心底話，不是施壓，身為局長我有責任對社會時局發言」。



記協強調從未收過外國勢力捐款

對於鄧炳強建議可在撇除個人資料下公布會員名單，記協指其邏輯混亂，令人百思不得其解，重申根據個人資料私隱條例未經當事人同意不能披露資料，認為有關建議實在有鼓吹違反私隱條例之嫌。另外，記協指，截至昨午2時，有效會員有486人，其中56名學生會員。記協主席陳朗昇強調，記協從未收過外國勢力一分一毫捐款。

此外，記協指，早前現場直播七一刺警的女記者，已獲警方發還護照及電子物品。記協重申，警方當日扣留護照的做法並不合理，相關電子裝備亦有大量新聞材料，促請警方及法院日後處理同類情況時，應小心衡量新聞自由與案件調查的相稱性，並要求警方切勿在有合理犯罪懷疑之前，限制新聞工作者出境自由。



鄧炳強：「顏色經濟圈」可用國安法處理

鄧炳強昨在回覆立法會議員質詢時表示，有人在前年「黑暴」後，提倡「顏色經濟」，以號召市民抵制不同政治立場的商業機構，引致社會撕裂及破壞自由經濟，他指除了引用不同的刑事罪行條例，亦可引用《港區國安法》處理，當局會適時檢討是否立新法例，呼籲市民要警惕以經濟包裝政治運動的「顏色經濟」。