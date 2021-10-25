連續兩日有學生墮樓 屯門建生邨男生高處墮下倒臥簷篷重傷
53 分前
連續兩日有學生墮樓 屯門建生邨男生高處墮下倒臥簷篷重傷
屯門建生邨今晨有學生從高處墮下，是本港連續第二日有學生墮樓。
事發在今晨8時半左右，警方接報有一名身穿校服的男生，倒臥在裕生樓簷篷重傷，懷疑由高處墮下。救援人員趕到現場將事主救回地面，再由救護車送院搶救。警方正調查事發原因及學生身份。
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生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
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