連續兩日有學生墮樓 屯門建生邨男生高處墮下倒臥簷篷重傷

屯門建生邨今晨有學生從高處墮下，是本港連續第二日有學生墮樓。

事發在今晨8時半左右，警方接報有一名身穿校服的男生，倒臥在裕生樓簷篷重傷，懷疑由高處墮下。救援人員趕到現場將事主救回地面，再由救護車送院搶救。警方正調查事發原因及學生身份。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

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