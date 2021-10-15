進入天舟三號飛船 神十三太空人「拆包裹」

神舟十三號3名太空人翟志剛、王亞平及葉光富前日進駐中國太空站天和號核心艙後，昨早打開天舟三號貨運飛船的艙門「拆包裹」，於艙內二百多個「包裹」之間用手機掃QR Code，取出所需的生活、工作及應急物資。期間葉光富突然發現艙壁掛著神十二太空人劉伯明曾帶上太空的同款「牛娃娃」，馬上開心拿著它向鏡頭打招呼(圓圖)。

3名太空人整理好所需物資後，中午圍在一起吃飯。官媒央視介紹，為了讓3位太空人吃得好又不會膩，工作人員為他們度身訂造餐單，例如為黑龍江人翟志剛準備了其喜歡的東北燉菜，為山東人王亞平準備了海產，為四川人葉光富準備了成都風味等，而王亞平還有專享的甜品和補品。

吃過午飯後，3名太空人開啟天舟二號貨運飛船的艙門，將臨時存放於核心艙的應急物資轉放至天舟二號。央視指出，3名太空人目前精神飽滿，健康狀態良好，協同配合默契，有序完成各項計劃內工作。

進入天舟三號飛船 神十三太空人「拆包裹」