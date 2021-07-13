進擊女巨人？｜勁驚嚇！東京上空出現巨型人頭熱氣球(有片)

日本經典動漫《進擊的巨人》中，一群巨人四處走動的畫面非常驚嚇，而今天東京上空中漂浮著一張巨大人臉，讓不少路人大吃一驚！原來這是個名為「Masayume」的熱氣球項目，直至晚上8點，由3人組成的當代藝術團隊，作為東京奧運會及殘奧會的相關活動而舉辦。官方 YouTube頻道播放來自固定攝像機的實時視頻。

熱氣球在代代木公園6至7層開始，人臉模型是從網上等招募的1,000多人中選出的真人臉，但未透露年齡、性別和國籍。「Masayume」今早被帶到東京澀谷的一個公園展開，然後吹氣膨脹，早上約6點發射到天空。

該項目由當代藝術團隊「Mé」計劃為「東京東京節特別13」之一，項目的成員表不，受初中時遙遙的夢想的啟發，她不分年齡、性別、國籍，從世界各地招募面孔，將選定的“一張真實的面孔漂浮在東京的天空中。熱氣球原定於去年夏天亮相，但由於新冠病毒蔓延而推遲。