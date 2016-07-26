逾七成學童望與父日談半小時 機構建議親子「心靈STAYCATION」

昨日父親節，香港中華基督教青年會公布一項高小學生與父親相處模式的調查，結果發現，七成二受訪學生希望與父親每天交談30分鐘或以上，惟逾四成實際每天交談少於30分鐘。機構建議父母每天訂立至少半小時固定親子時間，玩桌上遊戲、講故事和互相分享等，亦可趁假日與子女離家作「心靈staycation」，專注於與子女相處。



機構去年11月至今年3月以問卷調查568名高小學生，受訪學童自評與父母在疫情下的關係轉變，父親分數為2分(-5分為「非常負面」，+5分為「非常正面」)，與母親關係則2.5分。香港中華基督教青年會協調幹事施文欣估計疫情下父母在家工作，小朋友享受父母留家陪伴的時間，令關係有正面影響。不過，兩成至三成學童認為「對於自己所煩惱的事情，其實爸爸知道得很少」(29.8%)和「爸爸並不清楚自己最近經歷的事情」(22.5%)，而認同母親不清楚其情況均約一成半，低約10個百分點。



空手道港將父親：乜都要同仔女傾

香港空手道運動員曾綺婷(29歲)的父親曾偉文育有2子2女，長子已30歲，么女僅7歲；由於早年與妻離異，須獨力照顧子女。任職司機的他坦言，因工作關係，未必可每日與子女溝通半小時，但現時照顧7歲幼女，亦盡量抽空與她傾心事和講故事，用自身經歷與她分享，引導她成長。現時部分子女已成年及已婚，他笑指溝通方式更是「乜都要傾」，盡量不以自己角度強迫子女接受其意見。另外，機構亦建議父母與子女有「心靈staycation」，如在假日可一起到酒店或度假屋等舒展身心，暫時忘記工作或繁瑣家務，將時間專注於與子女相處，一同參與不同活動，提升親子間相處的新鮮感。