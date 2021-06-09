逾六成劏房戶屬「身心不健康」水平

明愛社區發展服務發表一項調查，指近五成半居於劏房、寮屋等不適切居所的基層，自評健康狀況一般或差，逾六成人經「SF-12身體健康得分」評估，分數低於50分(100分滿分，50分屬不健康水平)，38.9%認為其身體狀況與居住環境有關係，機構促政府優先改善舊樓的渠管等衛生狀況。

機構於去年底至今年初向527戶基層家庭作問卷調查，採用衛生署2014/15年度作人口住戶健康檢查的量表予受訪者填寫，結果指分別逾六成及九成在身體健康及心理健康得分低於50分，屬不健康水平。逾四分一受訪者出現肌肉筋骨勞損，近半因身體疼痛而影響工作。另有近四成認為身體狀況受居住空間狹小、室內潮濕、渠管異味等環境因素影響。

現年65歲的孔先生今年獲派公屋，此前居住不同劏房達17年，他認為因長時間於49方呎狹窄空間居住，令他腰、頸均出現勞損，現時需接受物理治療，潮濕環境亦令他出現關節風濕問題。

機構促政府確守「三年上樓」為房屋政策目標，縮短公屋輪候時間，並建立鄰里網絡支援隊，及早識別和跟進基層家庭身心健康的需要。