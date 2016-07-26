逾六成大學沒注意高科技外流 日政府調查籲校方注意

歐美指責中國透過留學生，將高科技資料及技術帶回中國，並用作軍事應用。日本文部科學省及經濟產業省進行調查，發現當中有六成大學都沒有注意到相關技術可能被留學生帶走的對策，日本政府就提醒學校要注意有關問題。

日本經濟產業省向大學方面建議，為避免違反為外國兌換及交易法中，轉出大殺傷力武器的開發技術，應該在相關技術的學科，需要學生簽署承諾書不把有關技術轉出，同時在學生畢業後提醒有關學生注意相關問題。

有關的調查在今年4月由兩個政府部門展開，向國立、公立以及私立大學的理科及情報學科，共327所學校進行調查，當中有320所學校呈交回應，當中有在學生返國時作出提醒的共有36所國立大學、28所公立大學及130所私立大學未有實施有關行為，佔全數的61%。

日本政府亦提醒學校，要注意有關技術轉出的問題，並要採取行動阻止。有未採取有關措施的東京私立大學教職員表示：「我知道這是有必要的，但安全保障的風險問題最近才被提出，因此沒及時做好有關準備，不過今後會作出改善。」文部科學省就表示，會每年檢視並希望作出改進。

教授憂遭美國拒絕共同研究

根據日本的資料，該國至去年5月1日，共有279,597名海外留學生，當中接近一半是中國出身。在美國正警剔中國留學生獲得高科技術問題，有大學教授指出，日本大學應意識有關問題，否則在與美國進行共同研究之時，若日本沒有留意技術外流問題，會被排除在外。