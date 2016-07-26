逾半中國籍船員發燒上網求助 巴拿馬貨輪11人浙江確診

內地新冠肺炎單日本土確診數字破百，達108宗，江蘇揚州及河南鄭州仍然是「重災區」，分別新增48及35宗。載有20名中國籍船員的巴拿馬籍貨輪「弘進」輪，上周二駛至浙江寧波舟山附近時，因13名船員相繼發燒而遭船舶代理公司「拋棄」，幾經轉折，才透過網絡力量獲得舟山政府協助。16名船員前晚初步檢測陽性，其中11名病情較嚴重船員獲送院治療，昨日確診，情況穩定。



內地傳媒報道，弘進輪上月2日從江蘇連雲港出發，運水泥管到印尼莫羅瓦利，26日轉抵菲律賓塞米拉拉，30日載著4.2萬噸煤炭出發回江蘇南通，未料當晚輪機長就開始發燒。

一名船員指出，輪機長因6月才登船，登船前已接種新冠疫苗，故翌日就好轉，之後再無症狀，惟其他船員登船已久，且上船前未有新冠疫苗接種，上月31日起陸續發燒，就算已盡力消毒和隔離，都無法阻擋疫情蔓延。該船員直言，疫情期間多個港口都不允許他們下船，即使能下船，他們也未能在固定時間和地點打夠兩針。



疑遭印尼工人傳染

該船員提到，在莫羅瓦利有50名工人上船落貨，「吃住都在船上。他們沒甚麼防疫意識，基本沒人戴口罩」，而在該半個月中，船員都一直工作，沒空洗手，「防疫措施不可能完全做到」。該船員又透露，上周二貨輪因主機出問題而在舟山附近馬迹山島拋錨修理，修理好後，船員病情每況愈下，無法工作，唯有在上周六拍片向外界求助。



幾乎淪為人球

根據涉事短片，船員稱曾在疫情初發時向船舶代理公司報告，到貨輪駛經台灣時，該船代公司終止合作，轉為寧波的代理；寧波代理指南通因疫情防控拒絕貨輪入港，要求船東及租賃方另想辦法。貨輪拋錨後，船員曾在上周二向馬迹山申請緊急醫療服務，惟對方指疫情期間要由船代公司申請，未料寧波代理隨即終止合作。

船東遂向舟山政府求助。舟山政府初時回覆亦與馬迹山一樣，但舟山無船代公司肯接手。報道指，舟山政府還曾發出通知，稱弘進輪疫情相當嚴重，要求各航運公司船舶不要靠近、不要救助，附近船舶亦要遠離。航運業人士收到船員求助短片後，紛紛轉發、報道，微博實名認證「媒體人胡新成」上周六晚亦轉發短片，質疑舟山政府要將同胞「活活逼死」。

舟山政府周日啟動緊急救助程序，弘進輪當晚起錨，到指定地點錨泊。舟山海關、醫護、疾控等人員前日近中午乘拖輪登船，為船員採樣檢測。