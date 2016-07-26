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逾半區議員自行辭職 本周五港島區議員率先宣誓
38 分前
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區議員宣誓林鄭徐英偉民主黨非建制派民建聯
逾半區議員自行辭職 本周五港島區議員率先宣誓
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截至昨日已有260名區議員自行辭職。(資料圖片)

區議員須宣誓護《基本法》及效忠香港特區，完成修例及不斷有風聲傳出一旦宣誓不符要求，或須歸還上任至今的薪津後，截至昨日共有260名區議員自行辭職。特首林鄭月娥昨指，將會於本周五率先安排港島區仍在任的區議員宣誓，並由民政局長徐英偉作監誓人判斷區議員是否符合要求；一旦宣判宣誓無效，相關區議員將即時喪失議員資格，停發薪酬，不會追討宣誓前薪津。

林鄭月娥昨出席行政會議前表示，本屆原有479名區議員，截至當日已有260名議員自行辭職，離職率過半；另有8名區議員因被拘禁或離開香港等其他理由而喪失資格。她指，將安排所有區議員分4批宣誓，並委任徐英偉作監誓人，本周五率先為港島區現任區議員監誓，惟不會即時公布其宣誓是否有效；若徐英偉認為宣誓有問題，會給機會對方作申述。


議員沒藉口指不清晰
有關如何判斷宣誓是否有效，林鄭月娥重申，法例列明列明宣誓人須擁護《基本法》及效忠香港特區，亦有正、負面清單作參考。她表示，昨日起已向港島區議員發宣誓邀請函，信中詳列衣著等要求，區議員理應清楚知道宣誓儀式的安排，屆時不能爭拗指自己不知道何謂「莊重」及「嚴肅」地宣誓。

有關區議員若被裁定宣誓無效後的薪津安排，徐英偉指會按《酬津指引》處理，一旦喪失議員資格，會立即停發薪津，而過往一些不符指引或與區議會工作無關的開支，則不會獲得償還。他指，若區議員宣誓順利，毋須尋求法律意見，最快可於晚上發稿列出合資格的議員，否則就跟進相關個案。至於部分區議會或轄下委員會人數不足，徐指可以邀請地區官員主持會議，直至選出正、副主席為止，以及由秘書處按會議常規要求區議員提交討論文件，以繼續相關會議；他強調區議會只是諮詢架構，相關部門仍然運作沒有停止。


袁海文料留任者均會宣誓
民主黨主席羅健熙指，暫時未能估計黨內有多少區議員宣誓，交由黨員自己衡量情況處理。民主黨區議員袁海文預料，仍然留任的理應均會宣誓。人稱「機場大叔」的非建制派大埔區議員陳振哲指將會宣誓，表示即使法例有多不合理，也只能真誠履行，惟若沒違反宣誓要求下，被裁定宣誓無效，將會就此提出申述。民建聯主席李慧琼指，要看議員過去言行才能信納是否真心實意擁護效忠。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/逾半區議員自行辭職-本周五港島區議員率先宣誓-283837
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