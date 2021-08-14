逾30市民疑墮傳銷公司騙局 失款逾660萬元

傳銷公司騙財手法層出不窮，民主黨財經政策副發言人袁海文今指，近日接到逾30名市民求助，稱疑受騙於名為「Francine Holding Limited」的傳銷公司及其獨立經銷商，騙徒於以投資做生意為理由，或以情侶關係作情感勒索，誘使受害人向財務機構借貸購買公司貨品「加盟」公司，受害人最終無所回報，亦欠下巨債，總損失金額逾660萬元，有碩士畢業的女受害者損失約44萬元。

發展情侶關係騙44萬

碩士畢業的受害者B小姐於2018年透過交友程式認識於傳銷公司的男子S先生，S先生多次聲稱指出B小姐的工作太忙碌，期望與B小姐有將來，亦希望自己的未來伴侶在生意上與自己「拍住上」，於2018年至2019年間3次帶B小姐到公司，說服其注資購買公司的香薰、紅酒、護膚品等產品，「加盟」公司，指產品可銷售、批發賺錢，又稱她投資後最高月薪可超過10萬元，屆時便可以辭去現時的工作。

B小姐先於前年先後兩次支付逾7萬元加盟公司，及後到去年2月更受公司誘使向財務公司借貸，支付逾37萬開6張「大單」，S先生又稱一人只可開一張「大單」，故以6張借回來的身分證為B小姐開單。持身分證及單據本票可於90日內退款，但每當B小姐希望向S先生取回本票，S便馬上質疑她是否信任自己，並拒絕交出本票。

貨品到手，但原來無法出售，B小姐指，S先生的上司起初聲稱貨品可以銷售及批發，但最終到服務台查詢時才知道公司的貨品有守則，指明是可自用，不可轉售，她亦於網上發現同款產品的售價較公司低出很多。

B小姐最終損失約44萬元，需用4年至5年時間，每月還款約16,000元才還清，S先生於去年年底稱因負債而不會再回公司後，兩人亦沒再見面，至今年5月B小姐在街上碰到S先生，他即時逃跑，B小姐才察覺自己受騙，惟報案後警方只證據不足，無法起訴。

7月去信警方未有回覆

袁海文指，據了解30多名求助的受害者中有數名已報警，部份已落口供，他亦於上月去信警務處處長要求嚴正調查，至今未有回覆，他呼籲警方盡快調查，又呼籲市民慎防受騙。