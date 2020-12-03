遊戲王「青眼白龍」紀念卡牌拍賣叫價破億 法院急煞停

日本動漫《遊戲王》集換卡牌遊戲「遊戲王OCG」2018年推出「青眼の白龍」20周年紀念純金卡牌，限量500張，每張售20萬日圓。事隔3年後，安徽滁州市中級人民法院昨在「阿里拍賣」平台進行司法拍賣，以底價80元(人民幣，下同)、估價100元、每口價1元拍賣這張卡牌，結果吸引1.8萬人報名競投，叫價更在短短半小時加到上8,732.6萬元(約1.04億港元)天價。法院緊急煞停拍賣，指「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」，正討論會否再次拍賣。

法院：不知卡牌真偽

法院提到，估值100元是因為內地並無相關專業評估機構鑑定，「這張卡也缺少關鍵證書之類的東西」。有圈內玩家表示，這張卡牌官方定價為一萬多元，而根據近期日本拍賣網站上的相關成交，市值約20萬至30萬元左右。

此外，法院提到，這張卡牌的主人是當地一名姓張的「95後」，2016年至2019年4月，受國家機關委託從事存量房(已被購買或自建並取得所有權證書的房屋)資金托管崗位工作期間，利用職務之便，收取托管資金後不入帳直接侵吞、偽造收款事實利用公款支付其個人買房費用、虛構買房事實騙取公款等，多次貪污存量房托管資金共6,993.25萬元，早前貪污罪成，被判無期徒刑及沒收全部個人財產。

有網民在阿里司法拍賣平台上發掘到，張男被「抄家」並拍賣的主要是遊戲設備及數碼產品，包括鍍金鑲鑽PS4手掣、兩部限量版PS4主機、多部Switch主機、多部Canon單反相機、一系列iPhone及iPad等。

