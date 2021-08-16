運動人語 馬拉松跑手轉跑道 徐志堅：要令運動員有希望

香港代表團於今屆東京奧運奪得6面獎牌的佳績，氣氛亦比過去數屆熱烈，令人對運動員培訓、退役運動員出路關注較過往大。2018年柏林，徐志堅將塵封26年的全馬香港華人紀錄打破，翌年再戰一場後就「退役」，轉換跑道做救護員已一年。他接受《am730》專訪時指，本港體育發展可以更進一步，而除了廣告代言，其實本地企業還有方法，可以與運動員互利雙贏。文：香詠倫



人稱堅叔的徐志堅是香港馬拉松跑手，於2015至2020年做全職運動員，16年加入體院，18年刷新全馬香港華人紀錄；之後一年參加琵琶湖馬拉松，去年原本欲挑戰「最凍比賽」北極馬拉松，卻因新冠肺炎而取消。雖然由全職運動員轉變為救護員，工作崗位有變化，但志趣不變──仍然喜歡跑步，只是並非為比賽而跑，難免失去目標。



冀參考日本運動文化

剛落幕的東京奧運，亦帶出不少關注運動員退役的討論，例如有台灣選手原來早獲當地銀行聘任，可以全力受訓備戰出賽，即使退役後亦可轉任教練，或者擔任銀行職員。作為退役運動員的堅叔對此表示欣賞，並以自己熟悉的長跑項目為例，認為日本文化在這方面更好，很多國民都支持並參與這個運動，而且有很多企業聘請有潛質的健兒任職業運動員；有助自小就有志當運動員的孩子，可以無後顧之憂地跑步，「俾到佢哋有條路」。

不過，堅叔亦坦言，日本不只一兩個好手，而是有一大班成績優異、接近世界級水平的運動員，估計這亦是日本可以大量推動「企業健兒」文化的原因；反觀香港在長跑的整體水平不高，與地區、亞洲賽的水準仍有距離。他亦明白，若非國際級賽事的獎牌得主，名氣不足的話，商業機構確實難以找相關運動員拍廣告或代言，惟運動員都各有比常人優勝的特質，或「捱得」或「靈活」，希望本港企業可以研究，多聘請合適的運動員，讓運動員不愁退役後如何「揾食」。

訓練配套可以更有系統

言下之意，是否代表香港的資源，不足以將「運動員」建立成為一個職業？堅叔不認同本港沒有錢，但想不通撥款到底有多少用在運動員身上，「唔知啲錢用咗去邊度」。他澄清，並非要求將運動員津貼或薪金大幅提升，「俾多幾萬蚊我」都未必可以提升到某水平。不過，以入體院的兩年感受為例，物理治療、營養師等都需要自己安排；堅叔認為，若相關專業人士可主動跟進運動員訓練進度會更好，但他笑指「可能我水平未夠(頂尖)啦」。堅叔補充，即使已是定型的選手，若有專人以運動科學跟進姿勢、體質等，也許運動員表現可以有更明顯的提升。

香港體育發展是否可再上層樓，堅叔以今屆奧運為例，很多運動員即使未獲獎牌，仍有很多市民支持，如網絡甚至一度廣傳「輸就陪你東山再起」，他指言辭縱有誇張，但聽者仍會感到窩心，「繼續之後嘅路，都係好事嚟」。他希望本港有更多人認同運動員，不是獲獎才有尊重，除了津貼薪酬，運動員最重要是看到希望──可以挑戰更佳成績的可能，以及無後顧之憂。堅叔期盼本港可以做好青訓，在初中時就應該有系統地培訓技術，惟強調不應太早操練，以免孩童失去興趣。

至於堅叔又會如何繼續自己的「跑道」？他指自己不打算放棄跑步，正考取教練資格，探討在此範疇會否有另一種突破。2024年的巴黎奧運將舉辦「公眾馬拉松」，即使未達奧運標準的運動員也可一嘗奧運滋味，他指自己也有興趣，「但先要重燃返對衝成績嘅渴望」。