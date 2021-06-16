運輸署驗車資料系統疑被入侵 預約服務暫停

運輸署車輛檢驗綜合大樓的電腦系統懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，已暫停運作。

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運輸署昨晚深夜發稿，指昨日早上發現有關系統設定懷疑被入侵，導致未能正常登入，要即時暫停電腦系統的運作。署方並指，高度重視今次事件，為市民帶來不便表示抱歉，署方已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室，以及個人資料私隱專員公署報告，亦會全面配合所有調查工作。

署方籲留意來歷不明電話

由於懷疑被入侵的系統載有未來3至4個星期預約檢驗的資料，當中包括車牌號碼、車輛底盤號碼及車主名稱，以及車主或其代理人提供的聯絡電話。運輸署呼籲車主或其代理人，要留意來歷不明的電話。

運輸署表示，已預約的車輛檢驗會維持正常服務，但運輸署車輛檢驗綜合大樓、土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統，受電腦系統暫停運作影響，需要暫停運作。