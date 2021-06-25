專線小巴實時到站資訊系統擴至165條路線

運輸署今日(25日)表示，專線小巴實時到站資訊系統進一步擴展至165條專線小巴路線，方便乘客計劃行程。

運輸署指，專線小巴實時到站資訊系統自去年底試行以來，運作大致暢順。在專線小巴業界的支持下，運輸署今年3月起發放首階段共75條專線小巴路線的實時到站資訊。運輸署會繼續與業界保持緊密合作，分階段發放餘下約400條路線的實時到站資訊，目標在明年全面覆蓋所有專線小巴路線。

乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線即將抵達車站(包括總站及指定中途站)的未來3個班次的預計到站時間，相關數據亦會以機器可閱讀格式透過「資料一線通」發布予公眾免費使用。

相關專線小巴路線的總站及小巴車廂內已張貼宣傳品，通知乘客有關安排。現時已覆蓋的專線小巴路線，可參閱附件。

實施時間表

2020年12月31日起：3條專線小巴路線試行

2021年3月25日起：共75條專線小巴路線

2021年6月25日起：共165條專線小巴路線

2022年：涵蓋所有專線小巴路線