過半清潔工憂感染新冠 兩成感受歧視

新冠肺炎下，市民使用防疫用品增加，外賣次數或上升，清潔工工作量有增無減。明愛青少年及社區服務公布一項調查，指54%清潔工認為工作增加感染新冠肺炎危機而感到不安，近一成更憂若不幸確診會致死、重病或失去工作能力；近兩成疫情下工作量及風險大增，但仍受到歧視，被認為是帶菌者，有受訪者指清潔工為抗疫而努力，不明白為何仍要受歧視。機構倡重啟每月1,000元「辛勞津貼」至疫情結束，肯定清潔工的付出。

機構今年1至5月，向607名外判清潔工做問卷調查，並與20名清潔工人作聚焦小組訪問，結果指逾兩成受訪清潔工在疫情下因失業、經濟困難等原因入行，收入下跌兩成至近五成不等。分別逾六成及近半受訪者指公司未有提供防護眼罩及沒有每日消毒更衣室。有受訪者擔憂染疫後不能康復，亦無從判斷自己身體狀況是否適合接種疫苗。

72歲的清潔工K女士(圖右三)去年底與同為清潔工的丈夫處理4戶確診者垃圾後，兩人疑因此相繼確診新冠肺炎。K女士去年12月底需留院逾十天，至1月初才出院，但康復後因高血壓及身體不適要定期覆診，需離職逾半年休養，期間只靠積蓄度日。

機構倡政府確保清潔工防護眼罩、手套等防疫物資的供應，並於每區設勞工處職業健康診所，為前線清潔工提供免費身體檢查，保障其健康。