過渡房屋｜樂善堂首個酒店改建項目「樂屋」今起接受申請

政府早前推出先導計劃，將入住率低的酒店及賓館改建成過渡房屋。樂善堂於土瓜灣推出首個酒店式過渡房屋「樂屋」，即日起至下月23日接受申請，申請資格為輪候公屋3年或以上基層家庭，以及低收入在職青年，截止日期為2021年7月23日中午12時。

樂善堂表示，有關項目上月通過運房局審批，獲2,130萬元資助，將提供161個房間，主要為約120呎的2人房間，另有4個240呎的無障礙房間。房間設有雙人或單人床、獨立廁所、花灑淋浴間、衣櫃、床頭櫃、雪櫃、電視機及免費Wi-Fi，但基於消防安全及其他相關條例要求，房間內不能煮食，而酒店2樓設共享廚房可供煮食，以及共享服務間，提供社區支援服務。

租金方面，每月為3,970元至4,370元，已包750元水電、煤氣及Wi-Fi費用，服務使用者起租期為今年9月1日。另外，樂善堂企可提供每餐售價$25營養膳食。

有關項目詳情及下載申請表格，可瀏覽樂善堂網站。