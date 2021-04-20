道路交通修訂規例周五刊憲 容許司機車門作為緊急逃生門

現行法例下，綠Van、紅Van等小型巴士只准以緊急門作為逃生出口。運房局公布，《2021年道路交通(車輛構造及保養)(修訂)規例》將於周五(20日)刊憲，容許設有最少一個緊急窗口及逃生艙口的小型巴士，以司機車門作為緊急出口。

運房局表示，容許小型巴士使用不同類型的逃生出口，能令車輛設計更具彈性，製造商亦可採用其他適用於小型巴士的逃生出口設計，以迎合香港市場，認為修例有利於香港引入更多小型巴士型號，運輸業界將有更多選擇。運輸署早前已就小型巴士緊急出口進行顧問研究，結論發現小型巴士使用司機門、緊急窗口和逃生艙口等不同類型的逃生出口，在緊急情況下同樣能夠保障乘客安全，而部分司法管轄區已容許有關做法。

料10月生效

修訂規例將於下周三(25日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。如修訂規例獲立法會通過，新規例將於今年10月15日生效。運輸署會與業界緊密合作，發出相關指引，並舉辦簡介會，以確保新規定順利落實。