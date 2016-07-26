違規頻生 6人遭剝奪參加東奧資格 選手出外觀光開飲酒派對

東京奧運展開逾一星期，不少選手已完成比賽，未知是否因此對防疫鬆懈。東京奧組委秘書長武藤敏郎昨稱，迄今有6人因違反大會守則，被剝奪奧運參加資格證。當中包括兩名奪銀牌的格魯吉亞柔道選手擅自外出觀光，兩人目前已回國，其餘4人為美國和英國代表團人員，他們涉嫌吸食可卡因違反《毒品取締法》。武藤又指，有「數名選手」和外國代表隊人員上周五晚在選手村室外開飲酒派對，當局正調查。



有1.1萬名選手參加東京奧運，賽前大會已警告群聚飲酒屬違反防疫規則，他們只可獨自在房內飲酒。武藤表示，警方曾到場調查，但他並無透露參與飲酒派對人士的身份和國籍。至於兩違規格魯吉亞運動員，他們分別是66公斤級柔道銀牌得主馬爾格韋拉什維利，以及73公斤級的銀牌得主沙夫達圖阿什維利。有報道指，他們上周二在賽事後到東京鐵塔附近遊覽。格魯吉亞奧組委的發言人稱，兩人曾短暫外出，離開選手村時無人阻攔他們，回去時遭「警告」。據悉，兩人接到指示，要求他們在前往機場回國之前都必須留在選手村。



30人中暑 新增18人染疫

根據規定，東奧參與者離開住宿地點，僅限前往活動計劃書上記載的奧運場館和辦事地點清單中規定的場所，禁止前往旅遊景點、飯店和酒吧等。若違反相關規定，有可能剝奪資格證。奧組委發言人高谷正哲昨在記者會上強調「這是不能無視的事件」，並指被罰人士「今後將無法進入與奧運相關的所有設施」。東京奧組委還透露奧運會開幕後約30人中暑，大部分是外判人員和義工等。另外，東奧相關新冠肺炎確診昨增18宗，包括一名海外運動員，自上月1日起累計264宗確診。