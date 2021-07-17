違限聚令｜恒大高層陳奮捲高官飯聚 涉企圖強姦今提堂 (更新)

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控。報道指，中國恒大集團香港公司常務副總經理陳奮當晚同有出席，並捲入一宗企圖強姦案件。陳奮被控一項企圖強姦罪，今早於東區裁判法院提堂，案件押後至本月30日初級偵訊，被告獲准繼續以10萬元保釋，並須每兩周到警署報到。陳奮離開法院時沒有回應提問。據了解，3名高官不會出席初級偵訊。

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案情指，陳奮被控於3月2日在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。被告的辯護律師團隊包括資深大律師黎婉姬、大律師關有禮及江小菁。黎婉姬曾任律政司副刑事檢控專員，至前年退休後轉為私人執業。

聶德權：已向特首匯報

早前有報道指，公務員事務局長聶德權的兒子、大律師聶天樂將為陳奮辯護，但今日未見聶天樂出庭。據了解，聶天樂與本案被告其他代表律師隷屬同一間律師行，但不會參與本案。聶德權昨被追問時表示，上周四(15日)收到傳媒查詢時才獲悉有關情況，並已向特首匯報，以及繼續作出有需要的申報，不認為有任何所謂利益衝突。本身是大律師的前廉署專員查錫我認為，大律師需要守「保密原則」，不可透露其當事人的身分，因此認為聶德權事前的確未必知情。