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違限聚令｜恒大高層陳奮捲高官飯聚　涉企圖強姦今提堂 (更新)
13 分前
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違限聚令恒大陳奮企圖強姦保安局區志光海關鄧以海入境處區嘉宏公務員事務局聶德權聶天樂
違限聚令｜恒大高層陳奮捲高官飯聚　涉企圖強姦今提堂 (更新)
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中國恒大集團香港公司常務副總經理陳奮今早到東區法院應訊。(蘇文傑攝)

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控。報道指，中國恒大集團香港公司常務副總經理陳奮當晚同有出席，並捲入一宗企圖強姦案件。陳奮被控一項企圖強姦罪，今早於東區裁判法院提堂，案件押後至本月30日初級偵訊，被告獲准繼續以10萬元保釋，並須每兩周到警署報到。陳奮離開法院時沒有回應提問。據了解，3名高官不會出席初級偵訊。

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案情指，陳奮被控於3月2日在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。被告的辯護律師團隊包括資深大律師黎婉姬、大律師關有禮及江小菁。黎婉姬曾任律政司副刑事檢控專員，至前年退休後轉為私人執業。

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區志光、鄧以海及區嘉宏早前違反限聚令。(資料圖片)

聶德權：已向特首匯報

早前有報道指，公務員事務局長聶德權的兒子、大律師聶天樂將為陳奮辯護，但今日未見聶天樂出庭。據了解，聶天樂與本案被告其他代表律師隷屬同一間律師行，但不會參與本案。聶德權昨被追問時表示，上周四(15日)收到傳媒查詢時才獲悉有關情況，並已向特首匯報，以及繼續作出有需要的申報，不認為有任何所謂利益衝突。本身是大律師的前廉署專員查錫我認為，大律師需要守「保密原則」，不可透露其當事人的身分，因此認為聶德權事前的確未必知情。

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聶德權稱，上周四獲傳媒查詢才知悉情況。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/違限聚令｜恒大高層陳奮捲高官飯聚　涉企圖強姦今提堂-276408
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