違限聚令｜民主黨民調：七成人認為未清楚交代高官飯局案

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控。民主黨今日公布民調，顯示近七成市民認為政府未完整清楚交代事件，有46%市民認為，只對涉事高官罰款是不足夠。

有關民調在上月22日至本月1日進行，訪問了約700人。有46%受訪者認為，政府應該成立獨立調查委員會，調查事件及檢討制度，不過調查亦發現，過半數人認為，公務員和政治問責官員利益申報機制仍有效執行。

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控，案件源於警方調查一宗強姦報案，涉及同場一名恒大集團管理層陳奮，他上月在東區裁判法院提堂，裁判官將案件押後至10月6日至7日進行。特首林鄭月娥稱，3名高官已負上代價，認為事件告一段落，毋須進一步調查。

相關新聞：

違限聚令｜高官違規飯聚保安局認疏忽 葉劉淑儀：區志光等3人應更早交代

違限聚令｜鄧炳強：官員「不能不食人間煙火」 出席飯聚是工作部分

違限聚令｜聶德權認3名高官敏感度不足 強調非接受利益