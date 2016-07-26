違限聚令｜田北辰斥3名高官「樣衰」 促詳盡交代不可告一段落

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控，特首林鄭月娥早前稱期望事件「告一段落」。實政圓桌召集人、立法會議員田北辰直斥3名高官「樣衰」，又指不認為事件應告一段落，政府有必要透露更多詳情。

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田北辰稱，公眾對事件的關注已非是否違反限聚令，而是當晚飯局本質，包括還有誰參與、關於甚麼、晚宴食品價格等，均應清楚向公眾交代。他又指，明白很多人喜歡宴請紀律部隊，但不代表有利益瓜葛，「覺得面子威啫」，又質疑是否所有公務員暫時都要拒絕出席宴會，反問「係咪請親官去McDonalds(麥當勞)食啲野都唔得呢？」

促釐清何謂奢華

田又指，公務員對收受禮物有清晰的金額指引，認為接受宴請亦應有明確指引，釐定何謂「奢華」，「坐低見到鮑魚唔通起身走咩，咁鮑魚(來說)，罐頭鮑又會平啲嘅，咁咩叫奢華啫」，故建議應清晰列明甚麼金額以上需要申報及拒收，「咁大家都容易做」。