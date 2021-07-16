違限聚令｜社會關注3高官飯聚 林鄭：氛圍令政府邀人才加入有難度

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控，社會關注當晚飯局細節。特首林鄭月娥今日出席電台節目時重申， 3名高官是被宴請，晚宴僅屬私人社交聚會，「無畀錢點會知道餐飯幾多錢呢」。林鄭強調，社會對事件的關注度令3名高官和其家人蒙受沈重壓力，這種氛圍令政府一直以來邀請人才加入出現極度困難，影響整個管治制度，重申不希望再評論事件。

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林鄭月娥重申，3名高官已負上代價，「經過咁樣嘅報道，可以想像佢地和佢地家人承受壓力有幾大」，更批評社會有人「唔知頭唔知路」，在看到報章負面報道後，令3名高官家人承受莫大壓力。她提及，雖然做官應「比白更白」，但不能要求所有官員都像自己那樣成為「獨家村」，毫無社交生活。她強調，政府官員「唔係樣樣嘢都可以同大家交代」，需要保留能力整全地為社會辦事。

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區議員宣誓安排適時公布

被問到區議員辭職潮，林鄭月娥表示，由於區議員宣誓的法律細節仍在研究中，必須確保法律基礎穩固，需要全盤考慮，將在適當時候盡快公佈安排。她指，估計區議員在量度過自己的行為符合「負面清單」，擔心不符宣誓要求才辭職，揶揄「我成日聽佢地講，佢地去選舉都係為服務市民啫」，故不認為他們是因為擔心薪津被追討才請辭。

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