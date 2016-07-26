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違限聚令｜聶德權認3名高官敏感度不足　強調非接受利益
1 小時前
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違限聚令公務員事務局海關入境處保安局區志光鄧以海區嘉宏高官謝偉俊查錫我林鄭月娥
違限聚令｜聶德權認3名高官敏感度不足　強調非接受利益
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保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控。(資料圖片)

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控。公務員事務局長聶德權今日出席立法會後表示，承認3人敏感度不足，日後應格外謹慎，但強調作為部門首長有需要與外界保持所需聯繫，3人並非接受利益。

相關新聞：違限聚令｜高官違規飯聚保安局認疏忽　葉劉淑儀：區志光等3人應更早交代

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聶德權強調3名高官非接受利益。(資料圖片)

查錫我：當局有責任調查及處分

廉署前總調查主任查錫我今早於電台指，特首稱3人事前不知道晚宴豪華不是「好辯解」，強調公務員事務局有責任調查及作出處分。

相關新聞：高官違規飯聚｜前廉署主任：不知晚宴豪華非好辯解　普通食材說法令民反感

立法會保安事務委員會委員謝偉俊於相同節目時指，期望有關官員汲取教訓，但稱若3人不出席晚宴或被指不近人情。

相關新聞：違限聚令｜謝偉俊：中國文化「民以食為天」　高官倘不出席或被指不近人

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查錫我認為當局有責任調查及處分。(資料圖片)

林鄭：不能因看到有鮑魚便立即離席

特首林鄭月娥昨亦回應高官違限聚令的事件，同樣稱3人敏感度不足，但指他們不能因看到晚宴有鮑魚等名貴食材便須立即離席，呼籲社會應「人性化」看待宴會事件，並稱事件應告一段落。

相關新聞：特首指「高官飯局」應告一段落 稱不能見有鮑魚即離席

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/違限聚令｜聶德權認3名高官敏感度不足　強調非接受利益-275457
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