違限聚令｜聶德權認3名高官敏感度不足 強調非接受利益

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏3名高官早前出席晚宴時違反「限聚令」被票控。公務員事務局長聶德權今日出席立法會後表示，承認3人敏感度不足，日後應格外謹慎，但強調作為部門首長有需要與外界保持所需聯繫，3人並非接受利益。

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查錫我：當局有責任調查及處分

廉署前總調查主任查錫我今早於電台指，特首稱3人事前不知道晚宴豪華不是「好辯解」，強調公務員事務局有責任調查及作出處分。

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立法會保安事務委員會委員謝偉俊於相同節目時指，期望有關官員汲取教訓，但稱若3人不出席晚宴或被指不近人情。

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林鄭：不能因看到有鮑魚便立即離席

特首林鄭月娥昨亦回應高官違限聚令的事件，同樣稱3人敏感度不足，但指他們不能因看到晚宴有鮑魚等名貴食材便須立即離席，呼籲社會應「人性化」看待宴會事件，並稱事件應告一段落。

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