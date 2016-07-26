遙距問診｜「雲端診所」減八成覆診時間 港隊劍擊少年讚及時雨

13歲中二生陸浚諾剛加入劍擊青年港隊，每周有4至5天須花至少5小時練習，惟6年前患上一型糖尿病的他，每次覆診加上車程，平均用上2小時，學業、訓練和覆診如何分配時間要作妥善規劃。幸伊利沙伯醫院兒科糖尿診所去年8月起以先導計劃形式推出「雲端診所」服務，透過遙距問診方式令他的覆診時間大減八成、至15至20分鐘，他形容該服務對他有如及時雨。

5歲起參與劍擊運動的陸浚諾，7歲時無緣無故地暴瘦，不尋常渴睡，異常地口渴，指自己「2分鐘飲到兩支水」，後確診一型糖尿病。此病令他經常因血糖低而「頭暈腳軟」，發病初期他須每日至少4至6次「拮手指」監察及記錄血糖，於2017年起，採用當時新技術，以皮膚傳感器24小時測量體內的葡萄糖水平，記錄的數據將更精準。傳感器貼於肚皮，並連接掛於褲頭或腰間的小型測量儀器，令他練習劍擊時仍可隨時隨地監測血糖。

陸浚諾因糖尿病須每3個月定期到伊院覆診一次，每次覆診連計車程需花兩小時，加上學業及劍擊訓練，對他造成一定壓力。伊院兒科糖尿診所去年8月起試行為18名一形或二形糖尿病患者提供「雲端診所」服務，新症或覆診者持續透過「皮膚傳感器」監測兩星期血糖後，覆診可逐漸轉為遙距問診，將血糖監察報告上載到雲端診所平台，醫生以視像及螢幕共享形式跟進及分析病情，需時僅15至20分鐘。

陸浚諾是18名試用者之一，他透露今年「全港14歲以下男子花劍」(U14)排名第2，少年組男子花劍排名第5，為劍擊青年港隊「潛質運動員」，即將參與青年港隊的訓練，每星期4至5天需花逾5小時訓練，較校隊的訓練更密集。他認為，新服務對他而言有如及時雨，令他覆診時間大減八成。

伊院兒科副顧問醫生黃敏儀指，兒童糖尿病診所覆診率一度於疫情後大跌至六成，「雲端診所」使用者的覆診率高達八成半，她望未來可增加更多節數。

除兒科，伊院先後於神經外科、心胸外科、新科、痛症科等試行遙距診症，亦與九龍醫院、廣華醫院、兒童醫院等九龍中醫院聯網的醫院作跨院模式的遙距問診合作。

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