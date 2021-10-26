遭指煽動公眾挑起仇恨 拍香蕉片11敘人土國被捕

香蕉最近在土耳其挑起社會矛盾，網上早前有片段顯示一群土耳其人鬧敘利亞難民有錢買數公斤香蕉，反而他們卻買不起，認為難民的生活好過當地人。土耳其和其他地區的敘利亞人反擊，在社交網發起「食香蕉」短片挑戰，諷刺那名土耳其人，令事件愈演愈烈。土耳其當局向31名疑犯採取行動，其中11名敘利亞人被捕，指控他們的短片煽動或侮辱公眾挑起仇恨和敵對，另有7人將被驅逐出境、11人仍然在逃。有報道指，土耳其經濟日差，當地人不滿情緒轉向敘利亞人。

根據土耳其移民局資料，截至2021年10月，逾370萬敘利亞難民居於土耳其。

今年初一名土耳其公民與敘利亞難民爭執時被殺死，曾觸發反移民示威。土耳其一名反對派領袖9月時揚言若上台執政，在兩年內遣返所有敘利亞和阿富汗難民，他聲稱非種族歧視，指土耳其「養不起自己」，無能力應付難民負擔。

遭指煽動公眾挑起仇恨 拍香蕉片11敘人土國被捕