遭林鄭點名或停合作 律師會：一直保持政治中立

特首林鄭月娥在行會前點名律師會，指如果律師會同樣被政治凌駕專業，政府會考慮終止與其合作關係。對此，律師會表示，作為香港律師的自我監管組織及專業團體，律師會的宗旨包括維持香港律師專業水平及操守，以及考慮所有涉及業界利益的問題，強調作為業界與政府之間的橋樑，律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見以改善執業環境，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。

香港律師會將於月底舉行周年大會，改選部分理事，產生新管理層，上周內地官媒《人民日報》發表題為《香港律師會應把握住再出發的歷史機遇》的評論文章，期望香港律師會透過新產生的管理層與時俱進，發揮建設性作用，同時叮囑律師會與反中亂港分子劃清界限，就不會像「教協」一樣，喪失特區政府的認可。特首林鄭月娥今早出席行會前提到，如果香港一些專業團體偏離了原來宗旨，被政治凌駕專業，政府都會考慮與其終止關係，期間她點名提到香港律師會。

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