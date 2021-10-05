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遭緬甸重判11年監禁美國記者 獲釋遞解出境
1 小時前
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緬甸美國記者獲釋
遭緬甸重判11年監禁美國記者 獲釋遞解出境
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美國記者芬斯特與美國前聯合國大使理查森在機前合照，似乎是準備飛回美國。(美聯社)
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芬斯特上周五被裁定煽動罪等罪名成立，判監11年。(路透社)

在緬甸被拘禁逾5個月的美國記者芬斯特(Danny Fenster)，上周五被判監11年，指他干犯煽動罪、違反入境和非法組織法。美國前聯合國大使理查森(Bill Richardson)今日發聲明稱，緬甸已釋放芬斯特，將對方交給他。理查森公開與芬斯特的合照，似乎是準備搭飛機離開，他指芬斯特會經卡塔爾返回美國。

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芬斯特是軍政府2月政變再上台後獲判刑最重的一名記者。(路透社)

美國前聯合國大使斡旋獲釋

芬斯特是緬甸網上雜誌Frontier Myanmar的編輯主任，是緬甸軍方再次奪權後被判罪的7名記者中刑罰最重的一位。據悉，他在2019年到緬甸工作，控罪涉及其在緬甸獨立媒體《今日緬甸》的工作，他去年7月已辭職，之後加入Frontier Myanmar，並在今年5月24日登機往美國前被捕。《今日緬甸》在2月軍事政變後已被禁止營運。理查森說，他最近到訪緬甸，與推翻昂山素姬領導的文人政府的軍政府領導人敏昂萊會晤，斡旋芬斯特獲釋。

理查森與緬甸有深厚淵源

理查森除了曾任聯合國大使，也曾是新墨西哥州長，並在克林頓政府時期出任能源部長，一直有擔任「自由外交官」，前往與美國關係惡劣的國家如北韓，協助被扣押的美國公民獲釋。他與緬甸有深厚淵源，1994年以國會議員身份探訪被幽禁在家的昂山素姬，最後一次去緬甸是在2018年，斡旋羅興亞人危機。

遭緬甸重判11年監禁美國記者  獲釋遞解出境

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/遭緬甸重判11年監禁美國記者-獲釋遞解出境-293071
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