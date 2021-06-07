Am730
Am730
Am730
Am730
News
遲婚趨勢 女士初婚年齡突破30大關 生育年齡中位數32.3歲
5 小時前
#Hashtags
女士初婚30生育中位數
遲婚趨勢 女士初婚年齡突破30大關 生育年齡中位數32.3歲
news-images
女士結婚年齡愈來愈遲。(資料圖片)

本港女多男少情況持續，而結婚年齡亦愈來愈遲，統計最新數字顯示，去年為每1,000名女性對840名男性，較16年對852名男性低；女士初婚年齡中位數突破30歲，升至去年30.4歲，男性初婚中位數亦上升至31.9歲。女性的首次生育年齡中位數延至32.3歲。
 

去年本港人口，女性有406.55萬人，男性有341.63萬人，每1,000名女性對840名男，但不包括外籍家庭傭工。性別比率為每千名女性對913名男性，比2016年925名男性低。而港人預期壽命亦愈來愈長，當中女性88.1歲，較16年87.3歲長，男性則由81.3歲延至82.7歲。年齡中位數繼續上升，女性為44.9歲和男性的45.2歲，而91年為31.6及31.7歲。

受疫情影響，香港的結婚數字在2020年按年降37%。去年15歲及以上的人口，從未結婚的女性和男性分別約有27.3%及31.4%。女性的初婚年齡中位數由19年29.9歲升至30.4歲，更大大高於91年的26.2歲；男性升至31.9歲，而去年為31.6歲，遠高於91年的29.1歲，顯示兩性均趨向遲婚。女性的首次生育年齡中位數，就進一步延遲至32.3歲，較91年的28.1歲，延遲4年。

同受疫情影響，去年單程通行證來港人數較2019年的39,060人，大幅減少至10,134人，惟有關人士的性別比率仍然維持在每千名女性相對722名男性。

社會進步，港人教育水平提升，在2020年15歲及以上具中學及以上教育程度人口，女性分別79.4%和男性85.4%，較91年56.5%及65.3%高。無論男女，曾受專上教育的人口比例均持續上升。在2016年，30.8%女性曾受專上教育，男性則有35.1%；相比2001年分別15.1%及17.8%高。至於女性和男性的勞動人口參與率，分別為超過49%、66%。女性的每月就業收入中位數為1萬7,000元，男性為2萬元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/遲婚趨勢-女士初婚年齡突破30大關-生育年齡中位數32-3歲-278141
#Hashtags
女士初婚30生育中位數
Am730

港大研究 實證耍太極改善「三高」 一成半人擺脫中央肥胖

周日起領取首期消費券 八達通：可拆細分期領取

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
港大研究 實證耍太極改善「三高」 一成半人擺脫中央肥胖
Am730
Am730
周日起領取首期消費券 八達通：可拆細分期領取
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多