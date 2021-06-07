遲婚趨勢 女士初婚年齡突破30大關 生育年齡中位數32.3歲

本港女多男少情況持續，而結婚年齡亦愈來愈遲，統計最新數字顯示，去年為每1,000名女性對840名男性，較16年對852名男性低；女士初婚年齡中位數突破30歲，升至去年30.4歲，男性初婚中位數亦上升至31.9歲。女性的首次生育年齡中位數延至32.3歲。



去年本港人口，女性有406.55萬人，男性有341.63萬人，每1,000名女性對840名男，但不包括外籍家庭傭工。性別比率為每千名女性對913名男性，比2016年925名男性低。而港人預期壽命亦愈來愈長，當中女性88.1歲，較16年87.3歲長，男性則由81.3歲延至82.7歲。年齡中位數繼續上升，女性為44.9歲和男性的45.2歲，而91年為31.6及31.7歲。

受疫情影響，香港的結婚數字在2020年按年降37%。去年15歲及以上的人口，從未結婚的女性和男性分別約有27.3%及31.4%。女性的初婚年齡中位數由19年29.9歲升至30.4歲，更大大高於91年的26.2歲；男性升至31.9歲，而去年為31.6歲，遠高於91年的29.1歲，顯示兩性均趨向遲婚。女性的首次生育年齡中位數，就進一步延遲至32.3歲，較91年的28.1歲，延遲4年。

同受疫情影響，去年單程通行證來港人數較2019年的39,060人，大幅減少至10,134人，惟有關人士的性別比率仍然維持在每千名女性相對722名男性。

社會進步，港人教育水平提升，在2020年15歲及以上具中學及以上教育程度人口，女性分別79.4%和男性85.4%，較91年56.5%及65.3%高。無論男女，曾受專上教育的人口比例均持續上升。在2016年，30.8%女性曾受專上教育，男性則有35.1%；相比2001年分別15.1%及17.8%高。至於女性和男性的勞動人口參與率，分別為超過49%、66%。女性的每月就業收入中位數為1萬7,000元，男性為2萬元。