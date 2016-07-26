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選委會立法會席位同遭DQ　鄭松泰：不一定制度內貢獻
1 小時前
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鄭松泰港區國安法候選人資格審查委員會香港選舉立法會選委會熱血公民鄭松泰DQ
選委會立法會席位同遭DQ　鄭松泰：不一定制度內貢獻
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鄭松泰即時喪失立法會議員資格。(陳奕釗攝)

候選人資格審查委員會今日公布，熱血公民立法會議員鄭松泰被裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區，不符合選委會當然委員的資格，並即時取消他立法會議員的資格。鄭松泰表示，資審會同樣DQ他參選下屆立法會選舉的資格，對有關決定感到可惜，認為自己符合愛國愛港的資格，但強調愛港者不一定需要在立法會制度內貢獻，相信自己仍能在其他崗位「建設好香港」。

鄭松泰回應傳媒提問時稱，不能完全公開資審會向他查詢的事宜，但透露主要涉及3個方面，包括是否真誠擁護特區政府及《基本法》、有否盡立法會議員的憲制責任，以及涉及外國勢力的問題。他透露，資審會有問及他違反國旗區旗法及七一包圍立法會的案件。

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鄭松泰向傳媒展示選舉事務處的通知信。(陳奕釗攝)

不排除熱血公民繼續參選

鄭松泰表示，不認同資審會的決定，認為自己符合愛國愛港標準，又謂「如果將來議會可以容納何君堯啲咁嘅人」，自己絕對符合資格，無奈目前機制下沒有上訴空間，唯有接受決定。對於日後熱血公民會否再派人參選，他說需要先詢問其他黨員，但不排除自己或黨友繼續參加日後其他選舉的可能。

相關新聞：鄭松泰被裁定當然委員資格無效　即時喪失立法會議席

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/選委會立法會席位同遭dq　鄭松泰：不一定制度內貢獻-282037
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