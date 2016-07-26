選委會立法會席位同遭DQ 鄭松泰：不一定制度內貢獻

候選人資格審查委員會今日公布，熱血公民立法會議員鄭松泰被裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區，不符合選委會當然委員的資格，並即時取消他立法會議員的資格。鄭松泰表示，資審會同樣DQ他參選下屆立法會選舉的資格，對有關決定感到可惜，認為自己符合愛國愛港的資格，但強調愛港者不一定需要在立法會制度內貢獻，相信自己仍能在其他崗位「建設好香港」。

鄭松泰回應傳媒提問時稱，不能完全公開資審會向他查詢的事宜，但透露主要涉及3個方面，包括是否真誠擁護特區政府及《基本法》、有否盡立法會議員的憲制責任，以及涉及外國勢力的問題。他透露，資審會有問及他違反國旗區旗法及七一包圍立法會的案件。

不排除熱血公民繼續參選

鄭松泰表示，不認同資審會的決定，認為自己符合愛國愛港標準，又謂「如果將來議會可以容納何君堯啲咁嘅人」，自己絕對符合資格，無奈目前機制下沒有上訴空間，唯有接受決定。對於日後熱血公民會否再派人參選，他說需要先詢問其他黨員，但不排除自己或黨友繼續參加日後其他選舉的可能。

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