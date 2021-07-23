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選委會選舉今起接受提名　盛智文潘樂陶等交表參選
1 小時前
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選委會選舉中央改制選舉制度盛智文潘樂陶
選委會選舉今起接受提名　盛智文潘樂陶等交表參選
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負責推選特首的選舉委員會今日起接受提名，蘭桂坊主席盛智文等交表參選。(電視截圖)

負責推選特首的選舉委員會今日開始接受提名，早上陸續有人到政府總部報名參選，包括蘭桂坊主席盛智文聯同另外15人到場交表參選飲食界，立法會議員張宇人亦有同行，另外律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶、前發展局長馬紹祥、工程師鄧銘心亦有交表參選工程界，香港婦協主席何超瓊亦有到場報名。工作人員安排他們分批進入辦理手續，部分人要在門外排隊等候。

質疑欠代表性  有民主派選委拒角逐連任

此外，有民主派選委表示，專業界別選民轉為團體票，質疑代表性不足，不會角逐連任。

中央修改香港選舉制度，當中規定選委會的選民組成及人數有大幅改變，選民人數由接近26萬人減至約7,900人，團體票比例大增至佔選民的六成七。參選人要取得5名所屬界別的選民提名，並要向候選人資格審查委員會申報多項個人資料，包括自己及配偶的國籍是否持有BNO或外國居留權等。選委會提名期至本月12日結束，投票日在下月19日舉行。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/選委會選舉今起接受提名　盛智文潘樂陶等交表參選-279261
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